Demanda por crédito do consumidor cresce 2,7% em dezembro e 6,0% em 2021

A demanda por crédito do consumidor avançou 2,7% em dezembro ante novembro, na comparação mensal dessazonalizada, segundo levantamento da Boa Vista. A leitura também apontou elevação de 6,2% na comparação interanual. Com isso, a demanda encerrou 2021 com aumento de 6,0% frente a 2020.

O segmento Financeiro apurou avanço de 2,7% entre dezembro e novembro, além de alta de 6,2% em relação ao mesmo período de 2020. No ano, o avanço foi de 18,1%. O Não Financeiro, por sua vez, registrou alta mensal de 3,3% e interanual de 1,6%. O segmento, porém, recuou 2,2% em 2021.

A demanda por crédito encerrou o ano 0,6% abaixo do nível pré-pandemia, em fevereiro de 2020. Patamar que deve ser superado nos próximos meses, de acordo com a Boa Vista, em nota. "O movimento do indicador em 2021 foi impulsionado pelos dois segmentos, em especial pelo Financeiro, que caminhou em linha com a concessão de recursos livres às famílias", pontua.

A empresa acrescenta que também houve recuperação do segmento Não Financeiro, com desaceleração evidente da queda, apesar de ter encerrado o ano em campo negativo. "É importante lembrar que essa recuperação se deu em meio a um cenário econômico ainda delicado, dado que no ano passado a renda do consumidor esbarrou numa inflação alta, no aperto monetário com o ciclo de alta na taxa básica de juros, a Selic, e num mercado de trabalho que vem apresentando números melhores de forma bem vagarosa."