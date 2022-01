Banrisul quer investir em 200 startups com Inovacred Expresso e Finep Conecta Automático

Pelo menos 200 startups brasileiras devem receber aportes com valor médio de R$ 300 mil concedidos via Banrisul. A instituição financeira passa a operar com duas novas linhas de fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação: Inovacred Expresso e Finep Conecta Automático. O start dessa iniciativa de estímulo foi dado nesta sexta-feira (28), já com assinatura de contrato.

A primeira empresa a aderir ao Inovacred Expresso é a agrotech gaúcha Insumo Fácil. Fundada em 2019, a startup foi pioneira no País ao propor um serviço que integra produtores rurais cadastrados, fornecedores e instituições financeiras. Mais empresas devem ser contempladas com a possibilidade de conseguir investimentos para equipamentos, softwares, serviços de consultoria, desenvolvimento de sistemas e treinamentos, entre outros avanços.

“Esse é mais um exemplo da presença do Banrisul no dia a dia das empresas, desde o processo de aceleração até o financiamento. A Insumo Fácil é uma startup acelerada pelo BanriTech, iniciativa do Banco que impulsiona o ecossistema de inovação“, destaca o diretor de Crédito do Banrisul, Osvaldo Lobo Pires. E acrescenta: "O lançamento dessas linhas aproxima ainda mais o Banrisul das comunidades e fortalece a nossa estratégia de contribuir ativamente em prol do desenvolvimento social e econômico. Temos orgulho em honrar nosso compromisso de estímulo à tecnologia”.

Na assinatura do primeiro financiamento, estiveram presentes o diretor Osvaldo Lobo Pires, o CEO & founder da Insumo Fácil, Bruno Titton; o COO & founder da Insumo Fácil, César Augusto Aumond; o analista do Departamento Regional do Sul da Financiadora de Inovação e Pesquisa (Finep), João Florêncio da Silva; o superintendente da Universidade Corporativa do Banrisul, Márcio Kaiser; a superintendente da Unidade de Agronegócio do Banco, Andreia Araujo; o gerente-geral da Agência Central do Banrisul, Rodrigo da Silveira; entre outros representantes do Banco.

De acordo com o gerente de Desenvolvimento de Produtos e Microcrédito do Banrisul, Tiago Fernandes, o lançamento das duas linhas marcam uma nova fase, de mais proximidade com os anseios de quem empreende neste segmento. “Uma das principais dificuldades no acesso ao crédito pelas startups é o conjunto de garantias exigidas pelos bancos; neste sentido, como diferencial, o Banrisul vai permitir o uso do Fundo Garantidor de Investimentos (FGI) nessas operações, pois sabemos que isso torna o processo mais acessível e inclusivo”, destaca.

Linhas de financiamento

A linha Inovacred Expresso financia atividades de inovação, com processo simplificado de enquadramento. Oferece taxas compostas pela TJLP acrescida de 5% ao ano, com equalização de 40% da TJLP, para empresas com Receita Operacional Bruta de até R$ 16 milhões, e prazo de até 48 meses para pagamento. Nessa modalidade, é necessário ter histórico de propriedade intelectual, ou ter recebido incentivos para inovação nos últimos 10 anos ou estar instalada ou fazer parte de incubadora ou parque tecnológico. Todas as startups que participaram do primeiro ciclo do BanriTech, em 2021, e que participarem dos próximos ciclos de aceleração do BanriTech, têm enquadramento nessa modalidade, condicionado à disponibilidade de recursos do produto e análise de crédito.

Já o Finep Conecta Automático é voltado para projetos em parceria com universidades e instituições de pesquisa, com taxas compostas pela TJLP acrescida de 5% ao ano, com equalização de 80% ou 100% da TJLP, conforme a Receita Operacional Bruta da empresa e prazo de 60 meses para pagamento. Permite a conexão da empresa inovadora com um Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) cadastrado pela Finep. Nesse caso, os serviços tecnológicos financiados precisam ser executados por um ICT.