Em um mês, Porto Alegre abre 84 novos negócios com o Tudo Fácil Empresas

Lançado em dezembro de 2021, o Tudo Fácil Empresas, plataforma online que permite abrir um negócio de baixo risco em até dez minutos, possibilitou entre 16 de dezembro de 2021 e 16 de janeiro de 2022, a abertura de 84 novas empresas na Capital. Os números foram divulgados em um relatório da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul.

“Estes números merecem ser comemorados, pois tivemos uma média de três empresas abertas por dia. No entanto, seguiremos trabalhando e divulgando a ferramenta para que mais pessoas tenham a oportunidade de empreender. Porto Alegrem vem em um constante processo de desburocratização e melhoria do ambiente de negócios. Nosso compromisso é com o crescimento e desenvolvimento econômico da cidade”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni.

Plataforma

Para acessar a plataforma, basta entrar no site tudofacilempresas.rs.gov.br e seguir os passos indicados. Em poucos minutos, informando os dados necessários, o processo é concluído. A iniciativa é da Junta Comercial do Estado, em parceria com a prefeitura da Capital, através das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo; Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade; Saúde, além da Procempa e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).