Petrobras confirma cancelamento de oferta secundária de ações da Braskem

A Petrobras confirmou nesta sexta-feira (28), o cancelamento da oferta secundária de ações da Braskem. Segundo a estatal, a desistência ocorreu diante da instabilidade das condições do mercado de capitais, que resultaram, neste momento, em níveis de demanda e preço não apropriados para a conclusão da transação.

A estatal informa que, em conjunto com a NSP Investimentos, em Recuperação Judicial, comunicou à petroquímica a decisão de cancelar a oferta pública de distribuição secundária de Ações de titularidade de ambas. A operação seria realizada simultaneamente no Brasil e no exterior, sob a forma de American Depositary Shares, representadas por American Depositary Receipts.

A Petrobras informa, ainda, que permanece em vigor o "Term Sheet" celebrado com a Novonor, o qual estabelece compromisso de ambas as empresas realizarem a venda de suas respectivas participações societárias na Braskem, além de estabelecer diretrizes com o objetivo de migração da Braskem para o Novo Mercado.

A estatal ratifica ainda seu interesse na execução dos compromissos estabelecidos no "Term Sheet", com a maior brevidade possível e na medida em que as condições de mercado se mostrem favoráveis.