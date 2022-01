Consulta a dinheiro esquecido em bancos volta em 14 de fevereiro

A ferramenta que permite a cidadãos e empresas verificar se deixaram dinheiro esquecido em contas bancárias voltará ao ar apenas no dia 14 de fevereiro, informou o Banco Central na tarde desta quinta (27). O SVR (Sistema Valores a Receber), como ficou conhecido, foi suspenso na última terça (26) após o alto número de acessos desestabilizar o site do Banco Central, responsável pela consulta.

Segundo o Banco Central, quem fizer a consulta, a partir do dia 14 de fevereiro, e identificar que tem algum valor a receber será imediatamente informado sobre a data em que poderá pedir a transferência do dinheiro para sua conta. Essas solicitações de transferências poderão ser agendadas a partir de 7 de março de 2022, na data informada pelo sistema.

Como a procura disparou, o BC retirou o sistema do ar. Desde segunda-feira (24), quando a autarquia anunciou a existência de R$ 8 bilhões esquecidos em contas, o site apresentava instabilidade. Segundo o Banco Central, no dia do lançamento, a quantidade de acessos ao site foi 20 vezes maior que um dia de alto volume -ou 50 vezes maior que um dia normal. O sistema foi lançado no final de 2021.

Antes da suspensão, 79 mil conseguiram consultar o sistema e 8,5 mil solicitações de devolução foram formalizadas, somando cerca de R$ 900 mil já recuperados. O valor estava em contas bancárias encerradas, parcelas cobradas indevidamente e consórcios concluídos, por exemplo. O dinheiro recuperado será transferido via Pix em até 12 dias úteis.

Na primeira fase do serviço, o BC estima a devolução de R$ 3,9 bilhões a 27,9 milhões de CPFs e CNPJs. Ainda em 2022, segundo a instituição, também serão disponibilizados valores referentes a tarifas e parcelas de operações de crédito cobradas indevidamente, além de contas pré-pagas, pós-pagas e de corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, todas encerradas com saldo disponível.

O sistema reúne valores de contas-correntes ou poupanças encerradas, tarifas ou parcelas cobradas indevidamente por bancos, cotas ou sobras de pessoas que participaram de cooperativas de créditos e recursos de grupos de consórcios que não foram procurados pelos donos.

O órgão ressalta que em algumas situações os valores podem ser pequenos, mas o novo recurso permitirá sua devolução de maneira ágil. O serviço mostra valores em contas a partir de 2001.