Banrisul firma convênio para financiamento de energias limpas aos associados da Cotribá

O Banrisul assinou, nesta quinta-feira (27), convênio com a Cooperativa Agrícola Mista General Osório (Cotribá) e a empresa HCC Projetos Elétricos, ambas do município de Ibirubá, para o financiamento de equipamentos fotovoltaicos e demais formatos de captação de energia limpa a associados da cooperativa. O ato de assinatura foi realizado na sede da Cotribá, e contou com a presença do diretor de Crédito do Banco, Osvaldo Lobo Pires; do presidente da Cotribá, Celso Krug; do vice-presidente da cooperativa, Enio Nascimento; do gerente da unidade da HCC em Ibirubá, Alex Sandro Huther Tirlone; do superintendente da Regional Fronteira do Banrisul, Jênio Galon; da superintendente de Agronegócio do Banco, Andreia Araujo; entre outras autoridades.

Com a parceria, o Banrisul pretende atuar junto à Cotribá e HCC, fornecedora de sistemas fotovoltaicos, no desenvolvimento de ações que levem aos cooperados soluções financeiras para a aquisição de equipamentos fotovoltaicos e o desenvolvimento de projetos que tenham como objetivo a produção de energia de forma limpa e sustentável.

Lobo Pires celebrou a iniciativa. “tendo em vista nossa crescente prioridade na pauta da sustentabilidade, é com muita satisfação que o Banrisul se une a estes parceiros a fim de viabilizar ideias que contribuam com o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, enfatizando a importância do uso racional e consciente dos nossos recursos naturais”, destacou.