Presidente do Badesul assume comando da ABDE

A presidente do Badesul, Jeanette Lontra, assumiu na terça-feira (25) a presidência da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), entidade composta por 32 bancos de desenvolvimento, agências de fomento e cooperativas de crédito de todas as regiões do País. Ela assume a entidade no lugar de Sergio Gusmão Suchodolski, que estava no comando da ABDE desde agosto de 2020, tornando-se assim a primeira mulher a presidir a instituição durante os seus 52 anos de existência.

Jeanette Lontra é presidente do Badesul desde 2018 e é conselheira do Sebrae. Servidora de carreira do Badesul, construiu a sua vida profissional na administração pública indireta, trabalhando há 45 anos em projetos de desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul, durante as diversas fases da Agência de Fomento. É graduada em Ciências Sociais, especialista em Gestão Técnica Urbana e possui Mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).