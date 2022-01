Adiamento da venda de ações da Corsan repercute no Estado

O adiamento da oferta de ações da Corsan, comunicada pelo governo do Estado na noite de segunda-feira, repercutiu no meio político e também entre os trabalhadores do setor. A expectativa do governo era de vender boa parte das ações, deixando de ficar com o controle da estatal de saneamento.

Segundo o presidente do Sindiágua/RS Arilson Wünsch, a decisão do governo foi uma “pequena vitória”, mas ainda será necessário continuar informando a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre as falhas no processo. “As ações que correm nos órgãos reguladores foram fundamentais para o adiamento e, como os termos do contrato foram decisivos para o governo, isso acabou gerando falta de interesse do mercado e adiando a tentativa de privatização”, destaca Wünsch. “Na nossa opinião, acreditamos que o governador Eduardo Leite não vai conseguir vender a Corsan, porque este IPO está com bastante problemas para ele explicar para os órgãos reguladores, que são sérios”, dispara.

Segundo o dirigente, o Sindiágua/RS deve “colocar em xeque” as assinaturas dos 74 novos contratos (chamados pelo governo de aditivos contratuais) com municípios gaúchos com ações no Ministério Público do Estado. “Continuaremos alimentando o Tribunal de Contas do Estado (TCE) com argumentos contra a entrega do patrimônio público, e ainda, levando a CVM mais denúncias sobre esse absurdo contra o patrimônio da humanidade que é a água”, ressalta.

Wünsch destaca que a assinatura dos aditivos contratuais deram insegurança aos investidores. “Por isso eles recuaram e o preço que o governo queria acabou não vingando.” O dirigente observa que o adiamento era esperado, uma vez que o Tribunal de Contas do Estado e CVM “questionaram uma série de coisas”. “A Corsan foi notificada no último dia 24 de janeiro e agora precisa primeiro responder estas questões, enquanto isso não ocorrer não haverá abertura de capital e muito menos a venda da Companhia”, sentencia.

O líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa, deputado Pepe Vargas, também comemora o adiamento da oferta pública. “Somos frontalmente contrários à privatização da Corsan”, ressalta. “O governo omite os dados reais sobre abastecimento de água e tratamento de esgoto, por interesse em vender uma empresa, que comprovadamente possui fluxo futuro de caixa, o que permite o atendimento das metas do Marco Regulatório, que foi prorrogado até 2040.”

Vargas observa ainda que a privatização do saneamento, onde foi realizada, “é um fracasso”. “A água fica cara, pois a tarifa aumenta para remunerar acionistas, e muitas vezes não chega até a população.” O deputado destaca que atualmente já existem mais de 200 serviços de saneamentos que foram privatizados fora do país e que acabaram sendo “reestatizados”, a exemplo de casos como os de Buenos Aires (AR), Paris (FR) e Berlim (DE)

“O fato relevante de ontem, tem solicitações do Tribunal de Contas, porque o processo gera uma grande insegurança jurídica por conta dos aditivos contratuais que estão sendo feitos com municípios sem autorização das câmaras de vereadores”, lembra o deputado. “São tantos os documentos sendo solicitados por órgãos de controle, que não conseguiram no mercado ancoragem para um negócio desta natureza.”

A deputada Juliana Brizona (PDT) concorda. “Este adiamento se dá por conta da insegurança jurídica e pela falta de transparência nas negociações”, afirma. No caso do termo aditivo, que está sendo proposto pelo governo, a deputada diz que “na verdade é uma mudança contratual”, pois a companhia passará a ser privada. “Tem que passar pelas Câmaras Municipais, e o governo está enganando os prefeitos ao afirmar que isso não discorre de improbidade.”

A deputada também observa que a falta transparência já se encontra na lei que autorizou a venda da Corsan, aprovada na Assembleia Legislativa: “É inconstitucional, porque muda prazos e afronta o Marco Regulatório, que é uma lei federal que foi votada no Congresso Nacional.” Juliana ainda observa que “a pressa do governo está dando conta de atrapalhar o negócio, baixando o interesse de quem deseja entrar em algo seguro”.

Adiamento é visto como normal na atual conjuntura

Para os políticos gaúchos que defendem a venda das ações da Corsan, o adiamento foi encarado com normalidade, dentro do contexto do mercado. O deputado Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, lembra inclusive que ocorrências semelhantes já ocorreram neste ano com outras ofertas públicas.

“A gente vê que houve um movimento de mercado não só da Corsan, tem outras IPOs e lançamento de ações na bolsa que foram postergados nesse início de ano. Temos que considerar que o mercado apresenta uma certa instabilidade, na medida em que há diversos fatores externos que o afetam, como a pandemia, as dificuldades da economia, o fato deste ano ser eleitoral, e isso tudo influencia”, afirma.

Por isso, para o presidente da assembleia, o adiamento da oferta das ações é apenas circunstancial, não havendo risco da desestatização da companhia não ser realizada. “Temos convicção que a Corsan será privatizada tão logo quanto possível. Esse movimento tem que ocorrer com cautela, para que se preserve os interesses do Estado, que é conseguir o maior valor possível nas ações. Ao mesmo tempo, não vejo nenhuma hipótese dessa privatização não acontecer assim que possível, espero que ainda nesse semestre”, complementa Gabriel Souza.

Este também é o entendimento da Famurs. Segundo o coordenador-geral da instituição, Salmo Dias de Oliveira, o adiamento faz parte de uma estratégia do governo estadual para maximizar o retorno das ações na bolsa de valores. “A Famurs recebeu a notícia do adiamento com muita tranquilidade, pois esse deve ser um movimento do governo para buscar um melhor espaço no mercado e garantir um negócio melhor, já que o governo estadual é o principal interessado nesse retorno”, reforça.

Oliveira também destacou a importância da desestatização da companhia em relação às metas estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento, aprovado em 2020, que prevê a necessidade de 90% de cobertura e tratamento de esgoto e 99% de acesso à água potável em todo território nacional até 2033.

“Ainda temos uma parcela significativa da população que não tem esgoto tratado ou acesso à água potável, e o Marco Legal do Saneamento estabeleceu uma data para que se universalize esses serviços. Para fazer isso, é necessário melhorar a gestão do sistema de abastecimento de água, e precisamos também de investimentos que o Estado do Rio Grande do Sul, com recursos próprios, não tem condições de realizar nos próximos anos”, conclui.