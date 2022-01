Dólar vai a R$ 5,4411 e Ibovespa sobe 0,98%

Após passar a maior parte da tarde em queda firme e ter rompido pontualmente o piso de R$ 5,40, o dólar à vista ganhou força na reta final da sessão desta quarta-feira (26) e fechou em leve alta, na casa de R$ 5,44. O tropeço do real nos minutos finais do pregão se deu em meio a uma aceleração dos ganhos da moeda americana no exterior, enquanto investidores assimilavam declarações mais duras do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, sobre o processo de normalização da política monetária americana.

Nesta quarta-feira, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Fed decidiu manter a taxa dos Fed funds na faixa entre 0% e 0,25% ao ano, em decisão unânime. O Fed também decidiu manter a taxa de juros sobre excesso de reservas (IOER, na sigla em inglês) em 0,15% e a taxa de desconto em 0,25%.

O dólar à vista fechou a R$ 5,4411, em alta de 0,11%. O real, ressalte-se, sofreu menos que seus pares em meio a onda de fortalecimento da moeda americana lá fora. No acumulado de janeiro, o dólar à vista ainda acumula queda expressiva, de 2,42%. O contrato de dólar futuro para fevereiro perdeu fôlego com o mercado à vista já fechado e fechou a R$ 5,43900, em queda de 0,20%.

As reações do mercado às manifestações do BC americano foram distintas. O comunicado foi recebido de forma tranquila e, por aqui, o dólar chegou até a romper, momentaneamente, R$ 5,40. Como esperado, o Fed manteve a taxa básica e acenou com alta dos juros em breve. O fim da compra mensal de bônus virá só no início de março.

Já o discurso de Powell foi interpretado como mais duro. O presidente do BC destacou as pressões inflacionárias, ao dizer quer "há risco de que a inflação possa ser mais persistente do que o esperado" - e afirmou que, "se as condições forem apropriadas", os juros devem subir em março. Ele reiterou também que o processo de enxugamento da liquidez deve ser mais rápido que no pós-crise de 2008. Powell se esquivou em relação ao ritmo de elevação da taxa básica, algo que "depende dos dados", mas disse que há muito espaço para subir os juros sem afetar o mercado de trabalho.

O desfecho sem surpresas da aguardada primeira reunião do Fed em ano do qual se espera elevação de juros e retirada de estímulos foi recebido a princípio com alívio pelos investidores globais, trazendo um pouco mais de lenha para a recuperação do Ibovespa, que já vinha ocorrendo em janeiro mesmo nos dias mais negativos em Nova York.

Na sessão desta quarta-feira, o Ibovespa subiu 0,98%, a 111.289 pontos. Na semana, os ganhos estão agora em 2,15%, enquanto os do mês vão a 6,17%.

No Brasil, o mercado segue atento também ao comportamento da inflação, especialmente pela ponderação entre renda fixa e variável suscitada pelo processo, ainda em curso, de elevação da Selic - nesta quarta foi a vez de conhecer, pela manhã, o IPCA-15 referente a janeiro, a 0,58%, ante 0,78% em dezembro.

"Temos uma inflação ainda crescente, mas a taxas mais baixas, mês a mês. Podemos esperar novas quedas à frente, caso a política 'hawkish' do BC faça efeito aqui, como se espera que fará nos próximos meses", diz Davi Lelis, sócio da Valor Investimentos.

Na ponta do Ibovespa nesta quarta-feira, destaque para Grupo Soma ( 9,76%), Petz ( 7,33%) e Méliuz ( 6,91%). No lado oposto, Braskem (-4,17%), Americanas ON (-3,51%) e JBS (-3,13%). Entre as blue chips, com o Brent negociado nesta quarta na casa de US$ 90 por barril, Petrobras ON e PN subiram respectivamente 2,93% e 2,67%, com Vale ON em alta de 0,29%. Os bancos responderam bem à perspectiva de juros maiores e retirada de estímulos nos EUA, alinhando-se na maioria em alta após o Fed, à exceção de BB ON (-0,96%) entre os grandes bancos.