Governo do Estado anuncia R$ 193 milhões para projetos de sustentabilidade

Em mais uma etapa do programa Avançar, estruturado para alavancar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, o governo do Estado lançou, nesta quarta-feira (26), o Avançar na Sustentabilidade. Em evento realizado no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite anunciou R$ 193,2 milhões em recursos do Tesouro para projetos voltados ao incentivo de energias limpas e renováveis, desenvolvimento sustentável, recuperação do patrimônio ambiental, redução do impacto ambiental no uso da terra e boas práticas para combater as mudanças climáticas.

Leite reforçou que, com o novo anúncio, o Estado chega aos R$ 5 bilhões destinados para diferentes áreas dentro do programa Avançar. “O Estado retomou a sua capacidade de investimento e agora aposta as suas fichas na contribuição e colaboração para essa pauta urgente, que é a sustentabilidade e o compromisso com o clima. Respeitar o meio ambiente e diminuir os efeitos da ação humana no planeta são ações estratégicas e uma responsabilidade de todos", afirmou.

"O governo tem o seu papel e financiará políticas públicas que vão desde ações para diminuir o impacto do uso da terra até a alavancagem para programas de biodigestores, com a maior soma de recursos destinada para políticas de sustentabilidade dos últimos 20 anos no Estado”, detalhou o governador.

O Avançar na Sustentabilidade está dividido em quatro eixos: clima, energia, água e parques. Todas as ações estão alinhadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), e vão ao encontro das metas assumidas pelo governo do Estado na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança no Clima (COP26) para neutralizar as emissões de carbono no Estado em 50% até 2030.

Para o secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana, os investimentos anunciados direcionam o Estado para um futuro mais sustentável e com mais qualidade de vida para a população gaúcha. “Diante do desafio global em que vivemos atualmente, o programa nos permitirá desenvolver estratégias quanto às preocupações climáticas e perda de biodiversidade, com muita responsabilidade na aplicação dos recursos públicos”, destacou.

Durante a cerimônia de anúncio do programa, foram assinados os decretos de instituição do Programa de Incentivo à Geração de Biogás para Geração de Energia, de adesão do Estado às campanhas “Race to Zero” e “Race to Resilience” e de alteração do decreto que regulamenta o Comitê Gestor do Programa Gaúcho de Incentivo à Geração e Utilização de Biometano.

O governador também adiantou as próximas ações a serem incluídas no plano de investimentos da sustentabilidade, focadas em mobilidade urbana sustentável. Elas serão baseadas em uma política para redução das emissões de gases do efeito estufa (GEE) e poluentes no transporte coletivo urbano de passageiros, por meio de subsídio, otimizando a aquisição de veículos com baixa ou nula pegada de carbono (metodologia que mede emissões de gases estufa).