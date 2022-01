Mercopar 2022 amplia área útil em 60% e terá mais um dia de programação

Promovida pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Rio Grande do Sul (Sebrae RS) e pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), a feira de inovação e negócios Mercopar terá mais um dia de programação em 2022. Em sua 31ª edição, a tradicional feira de negócios será realizada de 18 a 21 de outubro. Totalizando quatro dias de atividades - antes eram três -, o evento terá ainda uma expressiva expansão física: o Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul, que tradicionalmente abriga a feira, irá comportar uma área total de 32 mil m² - 60% a mais de área útil em relação ao espaço ocupado em 2021 para receber o público e expositores.

De acordo com o presidente do Sistema Fiergs e do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae RS, Gilberto Petry, a expansão da Mercopar é reflexo dos resultados obtidos pela feira, em especial, em sua histórica edição de 2021. “Foi a própria demanda dos principais setores da indústria que levaram à decisão. Em um cenário de grandes desafios postos no último ano, a economia gaúcha demonstrou força. Tivemos uma feira histórica, em que os expositores obtiveram grande êxito nas negociações. Um dia a mais de programação e um ambiente ainda maior oportunizam uma maior geração de negócios durante o evento”, destaca.

Realizada de 5 a 7 de outubro de 2021 em formato híbrido, a edição que marcou os 30 anos da maior feira de inovação e negócios da América Latina registrou R$ 224 milhões em negócios gerados, um crescimento de 75% em relação ao ano anterior. Ao todo, o evento reuniu 347 expositores dos segmentos metalmecânico, tecnologia da informação, energia e meio ambiente, borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação e armazenagem, sendo 44 deles startups.

Além dos números absolutos contabilizados pelos negócios gerados diretamente na Mercopar, o evento movimenta setores como turismo, gastronomia e hotelaria de toda a Serra Gaúcha.