Eduardo Leite diz que oferta de ações da Corsan 'é necessária e deve acontecer'

O governador Eduardo Leite afirmou, em entrevista na noite dessa terça-feira (25) ao programa Cruzando Conversas, da RDC TV, que tem "convicção que a operação (de venda de ações da Corsan) é necessária e deve acontecer".

A oferta do capital, que era prevista para ser feita em fevereiro, foi adiada por decisão do governo gaúcho , que detém quase 100% do capital da estatal. A venda do controle da estatal foi aprovada em 2021 pela Assembleia Legislativa e faz parte do pacote de privatizações do governo atual. A Corsan é um dos ativos mais valiosos e última da lista de estatais com grande potencial de atração de investidores que ainda não foi ofertada.