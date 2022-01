Fórum da Liberdade 2022 debaterá tolerância e liberdade de expressão

Marcado para os dias 11 e 12 de abril, o Fórum da Liberdade 2022 debaterá o tema “Você é Livre para Discordar?”. Estudiosos, empreendedores, representantes públicos e influenciadores nacionais e internacionais se reunirão na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), em Porto Alegre, para analisar as restrições que têm sido impostas a opiniões dissonantes, seja nas mídias sociais e em relações individuais, seja nas organizações privadas ou nas instituições públicas. Além das vagas presenciais, o Fórum terá transmissão online gratuita.

A 35ª edição do Fórum parte das ameaças à liberdade de expressão para debater até que ponto a defesa de uma posição justifica a supressão de vozes contrárias. A prática tem se materializado de diversas formas: boicotes a empresas que não demonstrem engajamento ao “politicamente correto”, cerceamento à livre manifestação em decisões do Poder Judiciário, bloqueio de pessoas que questionem um ponto de vista ou a veracidade de um fato – a chamada “cultura do cancelamento” – e eliminação de debates em torno de assuntos polêmicos.

“Temos muito mais facilidade para nos comunicar hoje em dia. Mas parece que o grau de irritação com ideias distintas só aumenta. Confunde-se fato com opinião, expressões fortes com violência física e liberdade para se expressar com ausência de responsabilidade”, analisa Gabriel Picavêa Torres, presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), organizador do Fórum da Liberdade. “O Fórum debaterá como desarmar esses gatilhos emocionais e mentais. Afinal, se a liberdade de expressão é a pedra fundamental de todas as liberdades, como evitar que essas práticas escalem e interditem o debate?”, questiona Torres.

Em 2021, o Fórum ocorreu em formato online e recebeu 17 mil inscritos. Para 2022, são esperadas mais de 20 mil pessoas – presencialmente e virtualmente.