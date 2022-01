Grupo Copetrol vira sócio da BSBios em usina de biocombustível de US$ 1 bilhão

Grupo líder na distribuição de energia do Paraguai, a Copetrol assinou memorando de entendimento com a BSBios - a meta é se tornar acionista da primeira planta de biocombustíveis avançados (HVO e SPK) do Hemisfério Sul.

O projeto Omega Green, biorrefinaria que está sendo construída no Paraguai, é liderado pela brasileira BSBIOS, sediada em Passo Fundo, e deverá receber investimento de US$ 1 bilhão. O documento foi assinado durante encontro realizado entre o presidente da BSBIOS Paraguay, Erasmo Carlos Battistella, e o presidente da Copetrol, Blas Zapag.

Battistella destaca que os investimentos estão em pleno andamento. "Essa parceria vai fortalecer o projeto e reforçar o compromisso do Omega Green com o país. Ter como sócia uma empresa paraguaia, para nós que estamos chegando por lá, nos traz ainda mais segurança", destacou.

As obras de infraestrutura do megacomplexo iniciaram no mês de novembro de 2021, com a definição das vias internas e de acesso, assim como todo o cercamento da área que abrigará o projeto. Uma base também está em construção para a instalação da oficina e dos depósitos da empresa responsável pela preparação do terreno. A operação da biorrefinaria está prevista para 2025.

O projeto Omega Green é o maior investimento privado estrangeiro da história do Paraguai. Nele, serão produzidos diesel renovável ou HVO, sigla em inglês para óleo vegetal hidrotratado, e querosene de aviação renovável ou SPK/SAF, combustíveis que emitem menos gases de efeito estufa e que serão destinados à exportação para os Estados Unidos, Canadá e países da União Europeia.