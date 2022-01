Fórum debate o Marco Legal do Saneamento no RS

Ocorre nesta quarta-feira (26), no auditório do Ministério Público Estadual (avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 80), o Fórum Nacional do Saneamento e Licenciamento Ambiental. O evento, com início às 9h e encerramento às 17h30min, propõe um diálogo sobre o Novo Marco Legal do Saneamento e seus reflexos práticos no Rio Grande do Sul.

“A proposta do fórum é mobilizar os principais atores da sociedade em torno de um tema da maior relevância, que é o saneamento. A gestão de resíduos e tudo que faz parte dessa cadeia tem influência direta na saúde pública e no bem-estar da população”, afirma o advogado especialista em Direto Ambiental Marcino Fernandes Rodrigues Junior, consultor em Governança na Gestão Ambiental e presidente do Instituto Latino Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades), que organiza o fórum.

A palestra de abertura do evento será realizada pelo secretário estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana, com início previsto para às 9h30min. Ainda na parte da manhã, durante o bloco sobre os benefícios do Novo Marco Legal do Saneamento, farão suas apresentações Juliana Almeida Dutra, diretora da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária Ambiental; Daniel Martini, promotor de Justiça e coordenador do Centro de Operações do Meio Ambiente do MP/RS; e Rogério Tavares, vice-presidente de Relações Institucionais da Aegea Saneamento, com moderação de Marcino Fernandes Rodrigues Junior.

No período da tarde, as atividades serão retomadas com palestras sobre os desafios e oportunidades do licenciamento ambiental nos projetos de saneamento básico. Neste bloco, as ministrantes das falas serão Majorie Kauffmann, Presidente da Fepam; e Fabiana Figueiró, presidente da Associação Gaúcha dos Advogados de Direito Ambiental Empresarial (Agaee). A moderação do bloco será realizada por Liliani Adami Cafruni, diretora de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Corsan.

Por fim, por volta das 15h, um grupo de trabalho com participantes do evento fará a elaboração de uma Carta do Sanaeamento Básico e do Licenciamento Ambiental no Rio Grande do Sul, a ser entregue às autoridades. O coordenador do grupo será Walter Lídio Nunes, presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs). Participarão também da elaboração do documento Luiz Carlos Pinto Silva Filho, professor da Ufrgs e diretor de Inovação da Sergs; Leandro Bittencourt Ávila, advogado e conselheiro do Conselho Estadual de Meio Ambiente - Consema; Liliani Adami Cafruni, Marcino Fernandes Rodrigues Junior e Daniel Martini.

“O fórum tem essa proposta muito importante de alinhamento e convergência da sociedade em uma agenda de aceleração da evolução do saneamento, aproveitando a janela de oportunidade proporcionada pelo Marco Legal do Saneamento, para avançar no acesso à água potável e também no tratamento de esgoto sanitário no Rio Grande do Sul e no Brasil”, complementa Marcino Fernandes.

As vagas para assistir o evento de forma presencial são limitadas a 100 pessoas. Para realizar a inscrição, ou obter mais informações, é preciso acessar a seção de Eventos no site do Ministério Público/RS. O fórum também será transmitido online e ao vivo, através do canal no Youtube do CEAF/MPRS.