Dez municípios gaúchos terão melhorias asfálticas

Nesta segunda-feira, o Governo do Estado assinou 11 novos convênios para pavimentação e melhorias na infraestrutura viária em dez municípios: Erechim, Hulha Negra, Roca Sales, Barra do Rio Azul, Candiota, Pinhal, Nova Ramada, Aratiba, Itatiba do Sul e Imbé. Os convênios fazem parte do Programa Avançar, lançado pelo governo estadual para incrementar os investimentos estruturais no Rio Grande do Sul.

Além de Eduardo Leite, também estiveram na cerimônia o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, o Diretor-Geral do Daer, Luciano Faustino, e os prefeitos dos municípios signatários dos convênios, além de deputados estaduais e federais gaúchos. "Nós já temos 20 convênios ativos, com os repasses ocorrendo. Após a assinatura desses convênios aqui, os municípios irão fazer a licitação, já com os recursos assegurados no orçamento do Estado e com o fluxo assegurado pela Secretaria da Fazenda. Assim que os municípios realizarem as licitações e iniciarem as obras, em 30 dias é feito o primeiro depósito, e depois a cada mês novas parcelas são repassadas", afirmou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Entre as obras que se realizarão após a assinatura dos convênios de hoje, estão a pavimentação da estrada principal entre Barra do Rio Azul e Aratiba, o acesso a Erechim a partir da RS-420, a recuperação do pavimento asfáltico da Rodovia Miguel Arlindo Câmara em Candiota, a execução da pavimentação asfáltica na RS-539 para acesso a Nova Ramada, a execução do binário da ponte Imbé-Tramandaí, a pavimentação da estrada municipal de Erechim que leva até Barra do Rio Azul, a pavimentação da estrada entre Itatiba do Sul e Barra do Rio Azul, a pavimentação do trecho de 2,5 quilômetros desde a BR-293 ao frigorífico Pampeano em Hulha Negra, a ligação asfáltica dos caminhos do pão e do vinho em Roca Sales, e a pavimentação da rua lateral 1 em Pinhal.

Os recursos assegurados pelos convênios assinados na data de hoje somam R$ 93,7 milhões. Esses valores se somam aos recursos do Programa Pavimenta, aproximadamente R$ 400 milhões, em aplicação em obras de pavimentação em 409 municípios gaúchos. "Assumimos o governo com 62 municípios sem acesso asfáltico, e vamos encerrar com apenas 20, deixando também projetos prontos para execução das obras nesses municípios, porque a gente sabe como isso faz diferença para o desenvolvimento dessas cidades", destaca Leite.

"No curto prazo, as obras geram empregos, com operários trabalhando, transporte, compra de insumos, e tudo isso faz circular e movimenta a nossa economia. Depois, as obras entregues geram redução de custos logísticos, maior competitividade e incentivos turísticos, que também ajudam a impulsionar a economia gaúcha", complementa.