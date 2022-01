Motoristas podem imprimir documento do veículo

Para quem licenciou seu veículo para o ano em exercício, portar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) digital, gerado no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, já é suficiente para transitar em todo o País. Mas uma das dúvidas mais comuns nos canais de atendimento do DetranRS nesse período é sobre como imprimir o documento anual do veículo (CRLV-e), após o licenciamento.

A impressão em folha simples (A4) pode ser feita em qualquer impressora, sendo sua validação por meio do QR Code presente no documento. Caso o proprietário não tenha acesso à impressora, poderá solicitar o serviço em um Centro de Registro de Veículos Automotores (CRVA) ou com um despachante credenciado. No caso do CRVA, será cobrado em torno de R$ 10 pelo serviço.

O documento pode ser acessado virtualmente pela Central de Serviços do Detran, portal do Senatran ou pelo app CDT. Para isso, é preciso possuir cadastro no portal gov.br, o mesmo utilizado para outros serviços federais como o INSS, por exemplo. Depois, o login e senha serão necessários para acessar a central, o portal do Senatran ou o app CDT.

Para imprimir, o proprietário pode acessar o portal de serviços da Senatran, fazer cadastro/login, clicar no ícone relativo a "veículos" e depois no quadro que corresponde ao veículo que deseja o documento. O link "CRLV Digital (.pdf)" será baixado o arquivo para impressão em folha branca A4.