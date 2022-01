Lançamento de produtos volta apontar tendência de queda

O lançamento de produtos no mercado, que costuma acompanhar indicadores de confiança da indústria, caiu 15% em dezembro em relação ao mês anterior, segundo o índice da Associação Brasileira de Automação GS1 Brasil.

O ano de 2021 vinha sinalizando no primeiro semestre uma tendência de retomada na intenção das empresas de colocar novos produtos no mercado, depois do baque de incertezas que os lançamentos sofreram com a chegada da pandemia em 2020.

Segundo o indicador, os resultados do terceiro e do quarto trimestres anularam o crescimento registrado no início de 2021, fechando o ano com queda de 0,3%.

No recorte por setores, o têxtil teve o melhor resultado, com um crescimento de 3,7%, enquanto os demais registraram queda no trimestre.