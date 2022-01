Gol fecha financiamento de até US$ 600 milhões para transformação da frota

A Gol informou nesta segunda-feira (24), que fechou um financiamento de até US$ 600 milhões com a Castlelake LP para financiar a aquisição de novas aeronaves 737 MAX 8. "O financiamento dessas aeronaves Boeing 737 MAX marca o início de um novo ciclo de criação de valor em nossa frota," destaca o presidente da empresa, Paulo Kakinoff, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). "Com condições favoráveis de mercado para novas aeronaves MAX e nossa forte parceria com a Boeing, essas aeronaves fortalecem ainda mais a nossa posição de liderança no mercado."