Bolsas da Ásia fecham sem direção única, na expectativa para decisão do Fed

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta segunda-feira (24) após uma semana de robustas perdas em Nova York e na expectativa para a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

O índice japonês Nikkei subiu 0,24% em Tóquio nesta segunda, a 27.588,37 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 1,24% em Hong Kong, a 24.656,46 pontos, o sul-coreano Kospi recuou 1,49% em Seul, a 2.792,00 pontos, seu menor nível em 13 meses, e o Taiex avançou 0,50% em Taiwan, a 17.989,04 pontos.

Já na China continental, o Xangai Composto ficou praticamente estável, com alta marginal de 0,04%, a 3.524,11 pontos, e o Shenzhen Composto registrou modesto ganho de 0,19%, a 2.392,24 pontos.

Na última semana, as bolsas de Nova York sofreram pesadas perdas em meio a expectativas de que o Fed tenha de apertar sua política de forma agressiva para conter pressões inflacionárias e à medida que a economia dos EUA segue se recuperando dos choques da pandemia de Covid-19.

Na quarta-feira (26), quando o Fed revisará sua política monetária, espera-se que o BC americano mantenha seus juros básicos, mas sinalize o primeiro aumento das taxas para a reunião de março.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho hoje, com perdas lideradas pelo setor de tecnologia. O S&P/ASX 200 teve baixa de 0,51%, a 7.139,50 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.