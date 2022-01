Centro de Informações Turísticas do Mercado Público de POA reabre nesta segunda

Fechado desde março de 2020 devido à pandemia, o Centro de Informações Turísticas (CIT) do Mercado Público será reaberto nesta segunda-feira (24), às 14h. O local passou por uma reforma e será entregue com uma programação mensal, além de visitas guiadas diariamente, que serão agendadas no próprio CIT. O CIT funcionará de terça-feira a domingo, das 9h as 18h, na sala 99, andar térreo do Mercado Público.

“A ideia é dar vida ao local, para que ele não seja apenas um centro de informações, mas uma referência do setor. Por isso, convidamos entidades e outras secretarias municipais para realizarem conosco ações mensais de promoção do turismo. A reabertura do espaço demonstra o compromisso da atual gestão, com este segmento tão importante da economia”, explica o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni. O prefeito Sebastião Melo participa da reabertura.