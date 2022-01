Procon Móvel estará na Orla do Guaíba neste sábado

O Procon Móvel estará neste sábado (22), na Orla do Guaíba, em Porto Alegre, das 9h às 13h. O consumidor poderá fazer todo o tipo de consulta sobre a Lei de Defesa do Consumidor e encaminhar possíveis acordos com fornecedores. A unidade estará estacionada em frente ao restaurante panorâmico.