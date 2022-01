Reclamações por cancelamento de voos no Brasil crescem aproximadamente 38% em janeiro; saiba quais são os direitos do consumidor

O número de queixas devido aos cancelamentos de voos no Brasil aumentou 37,64% na primeira quinzena de 2022, em comparação com o mesmo período de dezembro, conforme levantamento do site Reclame Aqui. Com o aumento de casos de Covid-19, companhias têm cancelado ou remarcado voos por conta da falta de tripulação.

A pesquisa analisou reclamações feitas nos primeiros 15 dias de janeiro acerca de 33 companhias aéreas, tanto internacionais quanto nacionais, e fez um recorte voltado às três principais companhias do Brasil: Azul, Gol e Latam.

Entre os dias 1º e 16 de janeiro, houve o registro de 4.176 reclamações; enquanto, no mesmo período de dezembro, foram feitas 3.034. Entre as companhias nacionais, a que mais registrou queixas foi a Azul, com 1.545 queixas – uma alta de quase 200% no período.

A onda de cancelamentos de voos teve início no fim do ano passado, devido ao avanço da variante Ômicron do novo coronavírus e ao aumento de casos da doença. Em âmbito nacional, o número crescente de infecções pelo vírus influenza também agravou o cenário.

As companhias Latam e Azul cancelaram voos previstos para este mês devido ao registro de casos positivos de Covid-19 e gripe entre a tripulação. Conforme nota da Latam, cerca de 1% dos voos previstos para janeiro tiveram que ser cancelados. Já a Azul, em nota enviada ao UOL, afirma que “alguns” voos previstos para janeiro "estão sendo reprogramados".

Redução no número de comissários

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) autorizou, nos dias 12 e 17 de janeiro, respectivamente, que a Azul e a Gol reduzam o número de comissários a bordo - para três em vez de quatro - devido às baixas das empresas com colaboradores que testam positivo. A mesma medida foi aprovada para voos da Latam nessa quarta-feira (19).

A redução no número de comissários limita a 150 o número de assentos por avião, já que as empresas são obrigadas a manter um comissário para cada 50 passageiros. Logo, para voar com três tripulantes, os voos passam a ter número reduzido de passageiros, o que pode ocasionar overbooking - quando a venda de passagens é superior à quantidade de vagas - e fazer com que as companhias precisem realocar os passageiros em outros voos.

Direitos do consumidor

Desde 1º de janeiro, com o fim da aplicação da Lei 14.174 de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da Covid-19, as regras para remarcações e reembolsos de voos cancelados voltaram a ser as mesmas de antes da pandemia. Com isso, o advogado e professor de Direito da UniRitter Nicolas Michellon explica que, após o cancelamento, o consumidor tem direitos à assistência e, muitas vezes, não tem conhecimento disso.

“Se a gente tem um cancelamento, ou um atraso, ou um overbooking, e a espera do consumidor para ser realocado ou para o voo ocorrer de fato for após uma hora, ele precisa ter direito à comunicação, facilidade de comunicação. A companhia tem que propiciar a ele que se comunique com os familiares, com os indivíduos que estão esperando por ele”, explica Michellon.

O advogado relata que, se a espera for superior a duas horas, o passageiro tem direito à alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição da companhia ou voucher de alimentação. “Superior a quatro horas, então, o serviço de hospedagem - em caso de pernoite - e translado de ida e volta, caso haja necessidade”, diz Michellon.

Outro ponto importante em caso de cancelamento ou atraso do voo é que o consumidor tem o direito de ser avisado imediatamente. “Você não pode simplesmente chegar no aeroporto e “Ah, o que está acontecendo?”, não; essa comunicação deve ser imediata”, comenta o advogado. A resolução da Anac ainda impõe que os passageiros sejam atualizados a cada 30 minutos quanto à previsão do novo voo ou da nova partida.

Durante a vigência da Lei 14.174, as empresas tinham até 12 meses para reembolsar os passageiros em caso de cancelamento de voos. Agora, porém, o prazo para restituição do valor da passagem é de sete dias.

“Quando a gente está falando de consumidor, a gente está falando de alguém que é vulnerável. O consumidor é vulnerável perante a companhia. E a companhia lucra bastante com isso. E, se ela lucra bastante com a atividade dela, ela assume também o risco. E o cancelamento do voo, ou o overbooking, são riscos inerentes da atividade”, finaliza Michellon.