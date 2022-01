Bolsas da Ásia fecham mistas, apesar de China voltar a cortar juros

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira (20) embora a China tenha voltado a cortar taxas de juros, numa tentativa de sustentar sua economia após novas ondas de casos de Covid-19.

O índice Hang Seng apresentou robusto ganho de 3,42% em Hong Kong nesta segunda, a 24.952,35 pontos, impulsionado por ações dos setores imobiliário e de tecnologia.

Já na China continental, o tom foi negativo. O Xangai Composto teve baixa marginal de 0,09%, a 3.555,06 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,92%, a 2.419,69 pontos.

O PBoC, como é conhecido o banco central chinês, reduziu sua taxa de juros de referência (LPR) para empréstimos de um ano de 3,80% para 3,70% e também a LPR para empréstimos de cinco anos ou mais, de 4,65% para 4,60%. Foi a primeira vez em 21 meses que as duas taxas foram reduzidas ao mesmo tempo. Os cortes, no entanto, eram esperados porque a China já havia reduzido a taxa de médio prazo no começo da semana.

O relaxamento monetário vem num momento em que a economia da China voltou a desacelerar após enfrentar novos surtos de Covid-19. No quarto trimestre de 2021, o PIB chinês teve expansão anual de 4%, significativamente menor que o ganho de 4,9% observado nos três meses anteriores.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei subiu 1,11% em Tóquio nesta quinta, a 27.772,93 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 0,72% em Seul, a 2.862,68 pontos, interrompendo uma sequência de cinco pregões negativos, mas o Taiex registrou ligeira perda de 0,05% em Taiwan, a 18.218,28 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, ajudada por ações de mineradoras. O S&P/ASX 200 garantiu alta de 0,14% em Sydney, a 7.342,40 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.