Comitiva gaúcha aponta principais contribuições desta edição da NRF

A comitiva gaúcha completou mais uma edição de imersão na NRF Retail's Big Show e agora volta para casa com desafios e muitas ideias, garantem os integrantes. Temas como sustentabilidade, pessoas, foco em consumidor e inclusão estiveram na lista de prioridades citada por executivos de grandes companhias, analistas e empresas que estão ligadas nas demandas do varejo global. A coluna buscou os participantes da comitiva gaúcha para identificar onde estará a atenção a partir deste fim de semana, quando o grupo retorna ao Rio Grande do Sul. O diretor-técnico do Sebrae-RS, Ayrton Ramos, ressalta que foi mais uma edição em que a tecnologia pautou as iniciativas e tendências. "Isso vale para a grande e a pequenas empresa e envolve otimização de processos e histórico do cliente, que é fundamental e vale ouro. Dentro do ponto de venda, a flexibilização e agilidade são decisivas", pontua o diretor-técnico. "Hoje a atenção do consumidor é dividida. Quanto mais o empreendedor tiver propósito e valor na entrega mais vai ter sucesso", avisa Ramos. Eduardo Diogo, diretor de Administração e Finanças do Sebrae Nacional, ressalta que o palco da NRF trouxe os assuntos que estão no foco, como metaverso. "As empresas da comitiva gaúcha tiveram conhecimento e puderam aprofundar para atuar na volta ao Brasil", adiantou Diogo. Também do Sebrae-RS, Fabiano Zortéa, especialista em varejo e que coordena o conteúdo e visitas técnicas em Nova York, destaca que as manifestações de CEOs de grandes companhias mostram uma dose de incerteza sobre o futuro mais próximo, devido ainda a impactos e riscos da pandemia, que registra aceleração no Brasil, mesmo com maior cobertura vacinal. "Quem está no varejo sabe dos desafios ligados ao fechar e abrir, então, mais do que nunca, precisa olhar para a eficiência operacional, como saber a posição e performance dos colaboradores nos diferentes canais, ver a adesão dos clientes aos canais físicos e digitais", exemplifica Zortéa. "Quais são as estratégias para os próximos três meses?", provoca o especialista em varejo do Sebrae-RS. "A NRF deste ano foi diferente das demais", avisa Iria Piva, presidente da CDL Porto Alegre, associando a restrições que marcaram a edição devido a riscos de contaminação. "Ouvimos muitos temas comuns ao que estamos vivendo no Brasil, como desabastecimento e inflação, que é o lado negativo e é um fenômeno mundial", pontuou. "Por mais que a tecnologia avance, mostrou-se aqui que as inovações podem ajudar e as pessoas sempre estão no cento de tudo", demarcou o dirigente. Para Paulo Kruse, do Sindilojas Porto Alegre, os conteúdos de três dias de feira reforçam "a certeza de que ninguém tem certeza do que vai acontecer", referindo-se muito ao comportamento e impactos da pandemia. Mas um caminho chamou a atenção de Kruse, ao ser ressaltado por executivos de linha de frente de grandes companhias. "Devemos participar de comunidades, trazendo pessoas das mais variadas áreas e linhas de pensamento para que se consiga refletir sobre como será o comércio daqui para frente", opinou, citando que a chegada de novas gerações, que trazem novos questionamentos. O vice-presidente da Fecomércio-RS, Gilmar Bazanella, afirmou que o tema da inclusão foi um dos mais citados e precisa entrar na agenda no Brasil. "Precisamos promover ações para fazer a inclusão de grupos", projeta o dirigente, que indicou ainda como referências as inciativas de grandes empresas nos Estados Unidos e outros países de montarem lojas e outros tipos de unidades nas periferias "para estar mais próximo dos consumidores". Colega de Bazanella na Fecomércio-RS, Isabel Ineu, que é coordenadora da comissão de varejo da federação, reforçou as diferenças de cultura e indicou que sustentabilidade e temas sociais precisam ser "mais explorados pelas empresas no Estado". Pela primeira vez na feira, Thiago Giaretta, dono da Produspet, petshop em Nova Prata, na Serra Gaúcha, diz que os painéis que falaram sobre experiência para o cliente marcaram mais. "Um atendimento que deve seguir o perfil de cada cliente", observa, indicando que o uso de ferramentas de e-commerce podem ajudar.

Grupo conhece mais exemplos de lojas em Nova York

Comitiva conheceu a Ornare, que é uma marca de móveis de alto padrão brasileira em NY

PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

O último dia de visitas técnicas do grupo com empresas selecionadas pelo Sebrae-RS e com CDL-Porto Alegre, Sindilojas-POA e Fecomércio-RS em Nova York foi cheio. Foram seis locais, entre eles a Ornare, que é uma marca brasileira de móveis planejados para o segmento de alto padrão, e que tem unidade própria na cidade e franquias em mais sete cidades, entre elas Hampton, onde ricos americanos têm suas mansões. Outra parada foi na Starbucks que é parceria com a Amazon, com suas soluções para mercado. O cliente entra com cartão, pelo aplicativo do Just Walk Out e retira produtos, sendo todo o fluxo monitorado por sensores. A farmacêutica Patricia Fatini, da Empório Essenza, aproveitou a visita à Ornare para gerar conexão já com a ideia de vender difusores de aromas. "Quem sabe não entramos no mercado de Nova York?", provoca.

