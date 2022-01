Dólar recua com alta de commodities e das bolsas no exterior

O dólar opera em baixa no mercado local, seguindo tendência da moeda no exterior nesta quarta-feira(19) de agenda de dados esvaziada. A manhã é de apetite por ativos de risco, com recuperação das bolsas em Nova York e na Europa e avanço das commodities, mas os juros dos Treasuries de dois e 10 anos seguem em alta com a expectativa de política monetária do Fed mais agressiva neste ano. O barril do petróleo sobe mais de 1% e o minério de ferro negociado em Qingdao, na China, fechou em alta de 2,80% nesta quarta-feira, cotado a US$ 131,23 a tonelada, informou um operador.