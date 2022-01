Fepam emite licença prévia para complexo eólico Pinheiro Machado

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) emitiu a licença prévia (LP) que atesta a viabilidade ambiental da implantação do complexo eólico Pinheiro Machado, localizado no limite entre os municípios de Piratini e Pinheiro Machado. O empreendimento, composto pelos parques eólicos Asperezas, Curral de Pedras e Torrinhas, prevê a instalação de 174 aerogeradores e é de responsabilidade da empresa Rio Energy Desenvolvimento de Renováveis S.A.

No total, a estrutura prevê uma potência instalada de 435 MW (mais do que 10% da demanda média de energia do Rio Grande do Sul). Em geral, o mercado calcula em cerca de R$ 5 milhões o aporte necessário para cada MW eólico implementado, sendo assim o empreendimento absorveria um investimento de aproximadamente R$ 2,1 bilhões.

Depois da LP, o próximo passo é a solicitação, por parte do empreendedor, da licença de instalação (LI). A aprovação do projeto para a instalação das estruturas e dos aerogeradores estará vinculada ao atendimento das condições e restrições estabelecidas no licenciamento prévio. As intervenções e obras, serviços de terraplenagem, instalação de canteiros de obra, áreas de manobra, acessos e apoio operacional, entre outras atividades, somente poderão ser executadas a partir da LI.

Para a presidente da Fepam, Marjorie Kauffmann, a emissão de mais uma licença para um complexo eólico no Rio Grande do Sul reforça o aquecimento do mercado e o valor do potencial de energia limpa disponível em solo gaúcho. “A grande quantidade de empreendimentos de energia eólica que estamos licenciando na Fepam demonstra o quão promissora é essa fonte energética no Estado”, aponta a dirigente.

O secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana, comemorou a autorização e ressaltou que a realização do complexo eólico contribuirá para o desenvolvimento da região Sul. “Com as obras, estaremos abrindo mais uma janela para a ampliação desta energia limpa e renovável, bem como para crescimento e melhor atendimento na região Sul”.