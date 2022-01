Porto Alegre fecha 2021 com 0,27% de aumento no preço médio de aluguel de imóveis

O preço de aluguel de imóveis em Porto Alegre teve elevação média acumulada de 0,27% em 2021 - a segunda menor alta entre as capitais brasileiras no ano, segundo o índice FipeZap. Com exceção de São Paulo, onde os preços caíram 0,92% no ano, as demais metrópoles do País tiveram aumento consideravelmente maior do que na Capital gaúcha, variando de 4,01% (Goiânia) a 14,27% (Curitiba).

Outras cidades que são acompanhadas pelo índice tiveram crescimento ainda maior. É o caso de São José-SC (26,02%), Guarulhos-SP (18,64%), São José dos Campos-SP (16,38%) e Joinville-SC (+14,69%).

Em dezembro, o crescimento em Porto Alegre foi de 0,59%. A Capital gaúcha possui um dos menores preços médios para locação de imóveis entre as demais capitais do País, com R$ 24,94 por metro quadrado.

Em média, o Brasil encerrou dezembro com alta mensal de 0,80% - a sexta consecutiva do índice, acelerando novamente frente às variações de julho (0,13%), agosto (0,37%), setembro (0,52%), outubro (0,57%) e novembro (0,66%). Comparativamente, a variação mensal do índice superou a inflação ao consumidor medida pelo IPCA/IBGE (0,73%), mas permaneceu abaixo da apuração mensal do IGPM/FGV no período (0,87%).

Neste mês, todas as 25 cidades acompanhadas pelo índice tiveram elevação, com destaque para São José-SC (3,48%), Joinville-SC (2,49%), São José dos Campos-SP (2,13%), Barueri-SP (2,07%) e Santo André-SP (2,03%).

Com o fechamento do mês de dezembro, os preços para locação de imóveis evoluíram 3,87% no acumulado do ano para o Brasil, variação ainda inferior à inflação calculada pelo IPCA/IBGE (+10,06%) e pelo IGP-M/FGV (+17,78%) no mesmo horizonte temporal.

Os preços considerados se referem a anúncios para novos aluguéis. O índice não incorpora em seu cálculo a correção dos aluguéis vigentes, cujos valores são reajustados periodicamente de acordo com o especificado em contrato. Como resultado, o índice FipeZap de locação residencial capta de forma mais dinâmica a evolução da oferta e da demanda por moradia ao longo do tempo.