PRF prende homens por exploração de trabalho infantil em Caxias do Sul

Na tarde desta segunda (17), na BR-116, em Caxias do Sul, a Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens que transportavam dois adolescentes de 16 anos trabalhando de forma insalubre. Os policiais abordaram um caminhão transitando com as portas da carroceria abertas, verificando que havia dois adolescentes no interior, junto a diversos resíduos de origem orgânica.