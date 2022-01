Exportações industriais gaúchas sobem 35,1% em 2021

A indústria de transformação gaúcha terminou 2021 com um total de US$ 14,1 bilhões exportados no acumulado do ano, uma taxa de crescimento de 35,1% (um aumento de mais de US$ 3,6 bilhões) na comparação com 2020. Parte deste resultado positivo se deve ao mês de dezembro, cujas vendas somaram US$ 1,4 bilhão, elevação de 29,3% ante o mesmo período anterior. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (17) pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs)

Consideradas as médias dos cinco últimos anos antes da pandemia, de 2015 a 2019, o crescimento foi em ritmo menor, de 14,9%, mas ainda muito acima das taxas usuais. “Nossos principais parceiros comerciais aumentaram em mais de 50% as compras em 2021, especialmente os Estados Unidos”, destaca o presidente da Fiergs, Gilberto Petry.

Na análise por setor dos principais resultados acumulados em 2021, entre os 24 segmentos exportadores da indústria de transformação, 22 cresceram o valor exportado sobre o mesmo período de 2020. As exceções ficaram com tabaco (-8,7%) e veículos automotores (-0,6%). Alimentos foi o setor que mais cresceu em termos de valor, com aumento de US$ 1,1 bilhões sobre 2020, ou 32,5%, resultando em novo recorde das exportações acumuladas do segmento (US$ 4,5 bilhões). Contribuíram para esse resultado, principalmente os incrementos nas vendas do setor para a China, Coreia do Sul, Índia e Emirados Árabes.

Entre os principais produtos embarcados pelo setor no ano destacaram-se os avanços nas vendas externas de carne de boi, com mais US$ 22,7 milhões; carne de frango, mais US$ 193,1 milhões; e carne de suíno, mais US$ 83,7 milhões. Químicos ocupou a segunda colocação, subindo 65,8% no ano, US$ 697,3 milhões a mais do que em 2020, puxado especialmente pelas altas nas demandas para a Argentina e os Estados Unidos.

Os setores de produtos de metal, máquinas e equipamentos e couro e calçados vêm sendo impulsionados pelo movimento cíclico da economia mundial desde 2020, e tiveram elevação novamente em 2021. Produtos de metal atingiu recorde da série histórica ao subir 64,4% no ano (aumento de US$ 331,3 milhões). Já máquinas e equipamentos aumentou 56,3%, influenciado principalmente pelas compras dos Estados Unidos, Paraguai, Argentina e México. Por fim, couro e calçados teve elevação de 45,2% no ano, em decorrência dos maiores embarques para os Estados Unidos e China, principalmente.

A respeito dos principais destinos das exportações totais do Estado em 2021, que fecharam em US$ 21,1 bilhões, 50,2% de crescimento sobre 2020, as vendas da indústria para os Estados Unidos foram o destaque positivo, totalizaram US$ 1,8 bilhão, aumentando 44,2%. Entre os setores que mais exportaram para a economia americana destacaram-se produtos de metal, couro e calçados, químicos, máquinas e equipamentos e celulose e papel. Para a Argentina, as vendas também aumentaram, 24,9%, assim como para a China, 81,2%.

Pelo lado das importações, em dezembro o RS adquiriu US$ 951,6 milhões em mercadorias, configurando uma demanda 43,2% superior a dezembro de 2020. Com esse resultado, as importações do RS acumularam em 2021 um total de US$ 11,7 bilhões, 54% a mais do que no ano anterior. As importações de bens intermediários totalizaram US$ 7,8 bilhões, e lideraram a pauta das compras externas no ano, seguidas por bens de capital (US$ 1,9 bilhão).

Finalmente, exportações da indústria de transformação da economia brasileira totalizaram US$ 145,2 bilhões em 2021, crescimento de 26,6% sobre 2020. Entre os cinco os principais estados exportadores, destaca-se o segundo lugar ocupado pelo Rio Grande do Sul, com US$ 14,1 bilhões, atrás apenas de São Paulo, com US$ 46,1 bilhões. Compondo a listagem dos principais estados exportadores para a indústria aparecem na sequência Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina.