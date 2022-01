Bolsas da Europa fecham em alta, em dia de feriado nos EUA e China no radar

Os mercados acionários da Europa tiveram dia positivo, em pregão com volumes menores em negociação por causa de feriado com mercados fechados nos Estados Unidos. O destaque no noticiário esteve por conta da China, que publicou indicadores importantes e ainda teve corte de juros pelo Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês).

O índice pan-europeu Stoxx 600 terminou em alta de 0,70%, em 484,51 pontos.

O Produto Interno Bruto (PIB) chinês cresceu 8,1% em 2021, como previsto por analistas. No quarto trimestre, houve avanço de 4,0%, na comparação com igual período do ano anterior, um pouco abaixo do esperado. Além disso, foram divulgados dados oficiais mistos no país de produção industrial e vendas no varejo.

O PBoC, por sua vez, cortou juros, no que foi lido por analistas como uma medida de apoio à economia, que perde fôlego, em meio a novas ondas da Covid-19. A Capital Economics espera novos cortes de juros no curto prazo e ao longo do primeiro semestre deste ano.

A sinalização de apoio ao quadro por Pequim tende a apoiar a tomada de risco e pode ter beneficiado a Europa, mas sem euforia.

No noticiário local, Credit Suisse recuou 2,26% em Zurique, após o presidente de seu conselho deixar o cargo, e Unilever caiu 6,52% em Londres, após revelar no fim de semana ter feito uma oferta pela compra da GSK Consumer HealthCare, joint venture da GlaxoSmithKline (GSK) com a Pfizer.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,91%, em 7.611,23 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,32%, a 15.933,72 pontos.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 avançou 0,82%, a 7.201,64 pontos.

Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,52%, a 27.688,56 pontos.

Na Bolsa de Madri, o IBEX 35 avançou 0,36%, a 8.838,70 pontos.

Já em Lisboa o índice PSI foi na contramão da maioria e recuou 0,04%, a 5.634,78 pontos.