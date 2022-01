Projeção para IPCA 2022 sobe a 5,09% e vai a 3,40% para 2023

Após a divulgação do IPCA, o índice oficial de inflação, em 2021 (10,06%), a mediana apurada para o indicador de 2022 voltou a subir no Relatório Focus divulgado nesta segunda-feira (17), aumentando a distância do teto da meta deste ano (5,0%). A estimativa avançou de 5,03% para 5,09%, de 5,03% há um mês. O objetivo a ser perseguido pelo Banco Central (BC) este ano é de 3,50%, com tolerância de 2,0% a 5,0%. Ou seja, o Boletim Focus segue indicando o segundo ano consecutivo de rompimento da meta.

Da mesma forma, a expectativa para o IPCA em 2023 voltou a se elevar, de 3,36% para 3,40% - era 3,40% há quatro semanas. Considerando as 54 alterações nos últimos cinco dias úteis, a mediana para 2022 também subiu, de 5,04% para 5,08%. Para 2023, as 50 alterações feitas nos últimos cinco dias úteis levaram a estimativa mediana para 3,30%.

Em horizontes mais longos, a mediana para 2024 continuou em 3,00%. O Relatório Focus também trouxe pela primeira vez a projeção para 2025, que seguiu em 3,00%.

A meta para 2023 é de inflação de 3,25%, com margem de 1,5 ponto (de 1,75% a 4,75%). Já para 2024 o objetivo é de 3,00%, com margem de 1,5 ponto (de 1,5% para 4,5%). Para 2025, por sua vez, a meta ainda não foi definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

No comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) de dezembro, o BC atualizou suas projeções para a inflação com estimativas de 4,7% em 2022 e 3,2% em 2023. O colegiado elevou a Selic em 1,5 ponto porcentual, para 9,25% ao ano.

Outros meses

Os economistas do mercado financeiro alteraram a previsão para o IPCA em janeiro deste ano, 0,45% para 0,46%. Um mês antes, o porcentual projetado era de 0,51%.

Para fevereiro, a projeção no Focus passou de alta de 0,75% para 0,76%, de 0,69% há quatro semanas. Fechando o primeiro trimestre, a projeção para março continuou em 0,47% no Relatório Focus. Há um mês, estava em 0,45%

A inflação suavizada para os próximos 12 meses passou de alta de 5,04% para 5,01% de uma semana para outra - há um mês, estava em 5,16%.

PIB

O Relatório mostrou aumento marginal na previsão mediana para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 2022, que passou de 0,28% para 0,29%, após três semanas seguidas de deterioração. Há um mês, a estimativa era de 0,50%. Considerando apenas as 33 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB no fim de 2022 passou de 0,25% para 0,34%.

O boletim não trouxe mais a expectativa mediana para o resultado do PIB do ano passado. Para 2023, a mediana para o PIB também avançou, de 1,70% para 1,75% - de 1,85% há quatro semanas.

Para 2024, a estimativa seguiu em 2,00%, mesma projeção de quatro semanas atrás. O Relatório Focus ainda trouxe pela primeira vez a mediana para 2025, que também continuou em 2,00%. Há um mês, a estimativa de crescimento do PIB em 2025 também estava em 2,0%.

O Focus também mostrou que a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2022 subiu 62,48% para 62,50%, ante 63,00% de um mês atrás. Para 2021, caiu de 58,25% do PIB para 58,10%, de 58,90% há quatro semanas, segundo o Sistema de Expectativas.

O relatório trouxe ainda alteração na relação entre o déficit primário e o PIB deste ano, de 1,00% para 0,96%. Há um mês, o porcentual estava em 1,10%. A estimativa para 2021 se aproximou ainda mais de zero, passando de déficit de 0,05% do PIB para rombo primário estimado de 0,03%. Há quatro semanas, a relação projetada era de 0,60%.

Já a relação entre déficit nominal e PIB em 2022 passou 7,75% para 7,88%. Há quatro semanas, estava em 7,15%. Em 2021, a relação projetada seguiu em 5,40%, de 5,60% de um mês atrás.

O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. Já o resultado nominal reflete o saldo já após as despesas com juros.

Câmbio

O Relatório do Banco Central (BC) trouxe manutenção no cenário da moeda norte-americana em 2022. A estimativa para o câmbio continuou em R$ 5,60, de R$ 5,57 há quatro semanas. Para 2023, passou de R$ 5,45 para R$ 5,46, ante R$ 5,40 de um mês antes. A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020. Com isso, o BC espera trazer maior precisão para as projeções cambiais do mercado financeiro.

Selic

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a projeção de 11,75% para taxa Selic no fim de 2022. Há um mês, era de 11,50%. Considerando apenas as 50 respostas nos últimos cinco dias úteis, a expectativa para a Selic no fim deste ano também continuou em 11,75%.

Após subir a Selic em 1,50 ponto porcentual, de 7,75% para 9,25% ao ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) indicou, no comunicado de dezembro, mais um aumento da mesma magnitude em fevereiro, o que levaria a taxa a 10,75%.

O colegiado ainda garantiu que irá perseverar na estratégia de aperto monetário "até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas", preocupado com o aumento das projeções de inflação e o risco de descolamento da inflação em prazos mais longos.

No boletim divulgado nesta segunda-feira, o cenário para a taxa básica de juros da economia foi mantido para os anos seguintes. A estimativa do Focus para a taxa Selic no fim de 2023 continuou em 8,00%, ante igual taxa há quatro semanas. Para 2024, ficou em 7,00%, mesmo porcentual de um mês atrás. O Relatório ainda trouxe pela primeira vez a mediana para o fim de 2025, que seguiu em 7,00%, igual há um mês.