Sine Municipal de Porto Alegre tem 300 vagas de emprego nesta semana

A unidade do Sine Municipal de Porto Alegre, na avenida Sepúlveda esquina com Mauá, no Centro Histórico, tem 300 vagas disponíveis para retirada de cartas de entrevista de emprego. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Entre os destaques, há sete vagas de atendente de lanchonete para pessoas com deficiência. Nas vagas gerais, há mais 30 vagas para atendente de lanchonete e 12 para motorista de caminhão, entre outras.

O Sine Municipal disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para agilizar o atendimento e evitar filas. O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Dúvidas e informações podem ser obtidas também por e-mail: [email protected]

Na quinta-feira (20), das 9h às 13h, inicia-se o calendário de Dia D no Sine. O turno será dedicado à empregabilidade de pessoas com deficiência ou reabilitados do INSS.

Confira as vagas da semana:

Vagas para PCD

Atendente de lanchonete -7

Vagas Gerais

Açougueiro-2

Ajudante de estruturas metálicas-2

Ajudante de obras-8

Armador de ferros-6

Assistente administrativo-1

Assistente de vendas-2

Atendente de lanchonete-30

Auxiliar administrativo-2

Auxiliar contábil-1

Auxiliar contábil-1

Auxiliar de costura-1

Auxiliar de cozinha-8

Auxiliar de escrituração fiscal-1

Auxiliar de limpeza-3

Auxiliar de linha de produção-9

Auxiliar de pedreiro-2

Auxiliar financeiro-10

Caldeireiro montador-3

Carpinteiro-8

Cilindrista de borracha-1

Condutor de bicicleta no transporte de mercadorias-5

Consultor de vendas-10

Controlador de pragas-1

Cozinheiro geral-2

Eletricista-5

Eletricista de instalações de prédios-4

Eletricista de instalações de veículos automotores-1

Eletrotécnico-3

Engenheiro eletricista-1

Esteticista-3

Forneiro (pizzaria)-1

Garçom-1

Gerente de varejo-1

Inspetor de qualidade-1

Instalador hidráulico-2

Manobrista-2

Marceneiro-1

Mecânico montador-1

Montador de andaimes (edificações)-71

Motorista de caminhão-12

Oficial de manutenção-8

Oficial de manutenção predial-4

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações-1

Operador de carregadeira-1

Operador de centro de usinagem com comando numérico-2

Operador de telemarketing ativo-10

Pedreiro-9

Pedreiro de acabamento-1

Servente de obras-3

Soldador-2

Soldador elétrico-3

Supervisor de televendas-1

Supervisor de vendas comercial-2

Técnico de telecomunicações (telefonia)-4

Técnico em eletromecânica-1

Vendedor de serviços-1

Vendedor de serviços-3

Vendedor pracista-3

Vigia-4