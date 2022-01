MRV tem 31 vagas de emprego em Canoas, Gravataí e Novo Hamburgo

A MRV está com 31 vagas de emprego abertas para os seus canteiros de obras em Canoas, Gravataí e Novo Hamburgo. São 11 vagas em Canoas, quatro para pintores de alvenaria e acabamentos, quatro para pedreiros de acabamento com conhecimento em pisos frios, laminados e acabamentos de portas, janelas e rejuntes e outras três para auxiliares de limpeza. Em Gravataí e Novo Hamburgo há 20 vagas abertas para pintores com experiência comprovada em Carteira de Trabalho, sendo 10 em cada município.

Em Canoas, a seletiva ocorre nesta sexta-feira (14) a partir das 8h no canteiro de obras do Residencial Porto Piratini, localizado na Rua do Arpoador, 425, bairro Estância Velha, em Canoas. Os interessados devem comparecer no local portando documento com foto e Carteira de Trabalho. Também devem apresentar uma carta de recomendação retirada junto ao Sine de Canoas (Rua Ipiranga, 140 - Centro).

Já os candidatos de Gravataí e Novo Hamburgo devem enviar currículo para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp para o número (51) 9.8211.0108. Após, será feito o agendamento da entrevista presencial.

Cuidados especiais

Devido ao Covid-19, a MRV organiza espaços entre os candidatos na fila, para evitar uma proximidade entre as pessoas. Além disso, os interessados vão higienizar as mãos e terão suas temperaturas testadas antes de iniciar a seleção. A empresa lembra que o uso de máscaras é obrigatório e os candidatos não serão recebidos sem o uso desta proteção.