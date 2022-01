BRDE destina R$ 4,6 milhões a projetos sociais

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) destinou R$ 4,6 milhões, em 2021, para projetos que beneficiam públicos de todas as idades com ações educativas, culturais, esportivas e de assistência social. O aporte foi realizado por meio das leis de incentivo fiscal e igualmente distribuído entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nos últimos seis anos, o montante aplicado pelo banco na região Sul pelos mecanismos de renúncia fiscal ultrapassou a marca de R$ 22 milhões.

O banco recebe inscrições, em meio eletrônico, para projetos que já tenham obtido aprovação oficial para captar recursos por meio dos seguintes mecanismos: Lei Federal de Incentivo à Cultura/Lei do Audiovisual; Lei Federal de Incentivo ao Esporte; Fundos da Infância e da Adolescência; Fundo Nacional do Idoso; Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) e Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas).

Os repasses somaram mais de R$ 1,5 milhão apenas a entidades do Rio Grande do Sul. Para a diretora de Operações, Leany Lemos, os repasses via lei de incentivos fiscais reafirmam o quanto o BRDE está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Social (ODS) e a própria missão de promover o desenvolvimento econômico e social da região Sul. "São ações que trazem dignidade e mais oportunidades para que tenhamos uma sociedade mais justa e inclusiva", afirma.