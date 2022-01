Gasolina deveria subir mais 6% e diesel 7% para manter paridade externa, dizem importadores

Apesar dos reajustes da gasolina e do diesel realizados nesta quarta-feira (12) pela Petrobras, os preços continuam defasados no mercado interno e impedem as importações dos derivados, informa a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). De acordo com a entidade, a gasolina está, em média, 6% abaixo do preço praticado no mercado internacional, e o óleo diesel, 7%. Para equiparar com os preços externos, a estatal teria que aumentar em média o valor de venda nas refinarias em R$ 0,19 e R$ 0,25 o litro, respectivamente.