Correios convocam aprovados no Programa Jovem Aprendiz

Correios retomam a chamada dos aprovados no Programa Jovem Aprendiz em várias cidades de todo o País, de forma gradativa, até que o número de aprovados seja suficiente para o provimento das vagas publicadas em edital. O processo seletivo aberto em 2020 havia sido suspenso por conta da pandemia da Covid-19.

lista de convocação disponível no site Nesta fase, o candidato precisa conferir se seu nome consta nada estatal. Para comprovar os requisitos, o aprendiz deve fazer o upload de alguns documentos. O Correios informa que os arquivos digitalizados deverão ser enviados no formato PDF, JPEG ou JPG e são limitados a 500 kb por documento. Além disso, os nomes dos arquivos não podem ser muito extensos, pois podem ser rejeitados pelo sistema.

Após esta etapa, os aprovados no processo seletivo serão encaminhados para realização do exame médico pré-admissional. Segundo o edital, é responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações e atos referentes à seleção.

Nesta edição, o programa abriu 4.462 vagas, sendo 815 exclusivas para pretos e pardos e 660 reservadas para pessoas com deficiência. A carga horária dos aprendizes será de 20 horas semanais, com salário entre R$ 516,66 a R$ 716,09 mensais, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.