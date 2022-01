Termelétrica Candiota 3 bate recorde de geração em 2021

No ano de 2021, a termelétrica Candiota 3 Fase C registrou sua maior geração média anual, desde a entrada em operação comercial, em 2011. O empreendimento alcançou 283,70 MW médios, cumprindo sua inflexibilidade anual, e atingindo, pela primeira vez, a geração média anual comercializada.

A usina gaúcha tem função estratégica, uma vez que contribui para o Sistema Interligado Nacional, com fonte de geração de energia estável, auxilia no controle de tensão da rede de transmissão da região e na operação segura da segunda interligação Brasil – Uruguai. Em 2019, a CGT Eletrosul realizou a manutenção geral e a modernização da térmica a carvão.

Esses procedimentos permitiram várias adequações, desde a recuperação plena de sistemas operacionais sensíveis à otimização da termelétrica, bem como a implantação da nova planta de beneficiamento de carvão a ar em 2020. O fato gerou ganhos diretos de eficiência na geração de energia elétrica com o uso do carvão mineral, diminuindo impactos ambientais e reforçando a confiabilidade do abastecimento.

Manutenção Preventiva

Desde o início de 2022, encontra-se em implementação o serviço de manutenção preventiva da termelétrica Candiota 3, previsto para todo o mês de janeiro. O investimento estimado é de R$ 49 milhões. O trabalho conta com a participação de aproximadamente 800 profissionais (diretos e terceirizados) e um dos objetivos da sua execução é garantir o funcionamento pleno da usina e, com isso, o atendimento dos seus contratos de comercialização de energia e dos parâmetros ambientais para ela definidos.