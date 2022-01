Voos cancelados por tripulação contaminada já somam quase mil

O cancelamento de voos por conta da contaminação de parte da tripulação por Covid-19 segue pelo sexto dia consecutivo no Brasil. Entre a última quinta-feira (6) e o próximo domingo (16) estão sendo cancelados 948 voos das companhias aéreas Azul e Latam Brasil -desses, 765 são da Azul, a mais afetada por já estar operando no limite da sua capacidade. A Gol informou que ainda não teve voos cancelados por afastamento médico da equipe.

Especialistas acreditam que o problema do cancelamento de voos pode perdurar até o fim de fevereiro, seguindo a curva de contaminação da variante ômicron. Na terça-feira, o Brasil registrou 73.617 casos de Covid. A média móvel de casos saltou 631% em relação ao dado de duas semanas atrás e agora é de 44.016 infecções por dia.

A Azul não disponibiliza uma lista dos voos, mas afirma que está entrando em contato diretamente com os clientes.

A Latam solicita que, antes de se dirigir ao aeroporto, o passageiro confira o status do seu voo no site da companhia. Também é possível acompanhar a atualização dos voos cancelados por meio do seguinte link: