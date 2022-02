Amcham foca internacionalização e conexões de startups em 2022

A seção da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham) em Porto Alegre, com alcance no Rio Grande do Sul, já está em campo para desafios de 2022. Duas frentes mobilizam a Amcham Porto Alegre: internacionalização de startups, tanto no fluxo de exposição de nomes nacionais no exterior como de estrangeiros no Brasil, e intensificação de conexões no ecossistema de inovação.

Outro braço que deve ganhar impulso é formado por práticas em ESG, sigla que traduz a sustentabilidade por meio de ações em meio ambiente, governança e pessoas.

A Amcham Porto Alegre vem ganhando destaque no cenário de impulso aos negócios disruptivos, uma qualidade para atrair principalmente investidores dispostos a apostar em novos produtos e serviços. Em 2021, o projeto Amcham Arena, lançado em 2017 e que virou plataforma nacional em 2019, foi considerada a melhor iniciativa entre atores do ecossistema de inovação brasileiro.

"Criamos o Amcham Lab, uma ação em inovação aberta, com projetos para grandes empresas", exemplifica Marcelo Borges Rodrigues, superintendente regional e diretor de Inovação da Amcham Brasil. O dirigente cita que foi decisivo para o reconhecimento o processo de escolha das startups, trazendo empreendimentos com entregas claras.

Ao fazer parte de uma rede com mais de 3 mil negócios inovadores e 4 mil empresas maduras de diversos portes, a Amcham consegue abrir caminho para atores locais inovadores na cena nacional. "Isso é importante para os ecossistemas locais, pois conseguimos que os empreendedores acessem empresas grandes, muitas inatingíveis, se eles fossem buscar individualmente", destaca Rodrigues. "Essa rede nacional gera oportunidade incomuns e ainda com efeito de escala."

O superintendente faz questão de citar duas empresas nascentes gaúchas, a Trashin, na área de serviços de reciclagem e meio ambiente , e a Tummy, uma healthtech, que venceram o Arena Amcham no ano passado e já estão sendo acionadas por grandes players em seus segmentos.

"Isso é acelerar conexões", valoriza o dirigente da Amcham Porto Alegre.

A relação entre operações com atuação importante, sendo muitas delas líderes em seus setores, e o braço de novos negócios é um trunfo que a entidade vai explorar cada vez mais. Estima-se que as 3 mil associadas da Amcham no País respondam por um terço do PIB brasileiro, observa Rodrigues.

Uma das iniciativas que terá impulso na largada do ano é o fomento do investimento anjo, que é caracterizado por aportes de pessoas físicas em startups, como primeira injeção de recursos. A rede da Amcham soma cerca de 750 pessoas que têm interesse em fazer este tipo de ação. Basicamente, são executivos ligados a empresas associadas e dois terços deles nunca chegaram a ajudar, com recursos financeiros, um negócio que está dando os primeiros passos.

O diretor de inovação da Amcham Brasil cita que segmentos como logística, agronegócio, saúde e ESG são os mais buscados. "O ecossistema de inovação aberta está sendo muito demandado. Queremos conectar as startups gaúchas e as empresas mais tradicionais com startups em todo o País", adianta o dirigente.

Com demanda aquecida entre grandes empresas por soluções ou novos negócios escaláveis, a abertura para a internacionalização entra com tudo em cena. A intenção é inserir as startups usando, quando possível, o canal que companhas associadas já têm por atuarem no mercado externo. Seria uma via mais rápida de acesso aos mercados, aproveitando a rede de relações comerciais e institucionais que os players nacionais internacionalizados já desenvolveram.

Além disso, Rodrigues acredita que será possível prospectar, por meio do ecossistema de inovação, iniciativas estrangeiras que possam ofertar tecnologias para empresas nacionais ligadas à Amcham.

Ações com pessoas e meio ambiente ganharão impulso

O ano também deve ser pautado por desafios que ficaram claros no estudo da Amcham Porto Alegre chamado RS Avança, que mapeou oportunidades para gerar mais desenvolvimento local e indicou a transformação digital como o principal canal nos processos. Para conhecer mais, é só entrar em https://bit.ly/3AADIvM

Para subsidiar as ações, pesquisa com executivos indicou prioridades, que vão de medidas para elevar a competitividade regional, e demandas em tecnologia em segmentos com maior potencial, entre eles o agronegócio e a indústria.

"Mas isso vai exigir cada vez mais profissionais preparados para dar conta das demandas. As empresas vão crescer e vão buscar mais talentos", assinala Daniela Bahmed Ferreira, coordenadora regional da Amcham Porto Alegre.

Além da rede de formação ter de ser reforçada, a Amcham Porto Alegre acredita na inserção de jovens em vulnerabilidade social nos ambientes das empresas para desenvolver capacidades futuras. O projeto Mais Caminhos, que teve início em 2018, alcança justamente este público e envolve executivos de empresas associadas na empreitada.

Os jovens participam de cursos da instituição Pão dos Pobres. Por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), eles são conectados a corporações e passam a ter a mentoria de executivos. Daniela cita que, desde 2018 até 2020, mais 300 jovens tiveram a experiência. "Muitos (executivos) viraram mentores em comunidades", comenta a coordenadora.

Em 2022, novas turmas serão montadas. Até agora estão definidos grupos no Sicredi e Banrisul. A meta, adianta Daniela, é alcançar 300 jovens este ano. Na interação, os alunos têm contato com ferramentas de como entrar no mercado de trabalho. Para os integrantes das empresas, a troca gera um novo conhecimento sobre a realidade e ambiente social de potenciais futuros profissionais. A ideia da Amcham é que essa interação possa motivar jovens impactados a buscarem formação e inserção em áreas como de tecnologia, uma das mais carentes em mão de obra e novos talentos.