Vendas de veículos aumentaram 3,38% no RS em 2021

As vendas de veículos no Rio Grande do Sul, em 2021, somaram 154.191 unidades, uma alta de 3,38% em relação às 149.155 unidades comercializadas em 2020. Os dados, que incluem autos, comerciais leves, caminhões, ônibus, motos e implementos rodoviários, foram divulgados nesta segunda-feira (10) pela Sincodiv/Fenabrave-RS, entidades que representam as revendas de veículos no Estado.

Em dezembro, o setor como um todo contabilizou 15.382 emplacamentos de veículos, volume 16,80% superior a novembro. Na comparação com dezembro de 2020, houve retração de pouco mais de 7%.

Bastante afetados pela instabilidade na produção, os automóveis e comerciais leves terminaram o ano com queda em relação a 2020 quando foram vendidos 105.085 autos e comerciais leves e em 2021 a soma chegou a 97.934, uma queda de 6,80%. No mês de dezembro do ano passado foram emplacadas 9.918 unidades, volume 23,94% maior que em novembro e 22,74% superior a dezembro de 2020.

Com quase 10.560 unidades emplacadas em 2021, o segmento de caminhões foi o que registrou a maior alta de emplacamentos (62,09%) de todo o setor automotivo, em 2021. O segmento de implementos rodoviários acompanha a demanda de caminhões. Em 2021, foram vendidos 5.277 implementos contra 4.182 no ano anterior, um crescimento de 26,18% no período.

Já os ônibus estão, aospoucos, recuperando o mercado perdido durante a pandemia. No ano de 2021 foram 739 unidades comercializadas, um número 3,79% maior que em 2020.

A comercialização de motocicletas zero km continua aquecida. Em 2021 cresceu 27,01% se comparado ao ano anterior, foram 30.240 unidades negociadas no ano passado. Porém, em dezembro, este segmento foi o único a apresentar retração de 3,08% se comparado ao mês de novembro.

O Sincodiv/Fenabrave-RS também divulgou as projeções de emplacamentos de veículos para o ano de 2022. A entidade prevê que em 2022 os números não devem apresentar crescimento significativo em vendas. Em nível nacional, a entidade prevê uma alta de 5%, para todo o setor. Nos últimos anos, o Rio Grande do Sul tem apresentado movimento inferior ao Brasil, muito em função do cenário econômico do Estado.