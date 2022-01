Ouro fecha em alta, com investidores de olho em alta de juros do Fed

O contrato futuro do ouro fechou em leve alta nesta segunda-feira (10), enquanto investidores monitoram as apostas para elevação da taxa básica de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para fevereiro subiu 0,08%, a US$ 1.798,80 por onça-troy.

Com a postura mais hawkish adotada por dirigentes do Fed, o mercado tem aumentado suas apostas para alta da taxa básica de juros já em março. Em geral, isso tende a pressionar o preço do ouro. Por enquanto, porém, enquanto os juros dos Treasuries sobem, o ouro tem sustentado seu preço relativamente bem, pontua o Commerzbank.

Em relatório, o analista Carsten Menke, do Julius Baer, também comenta a resiliência do metal precioso e afirma que ela sugere que o aperto monetário pelo Fed já está precificado, ao menos parcialmente. "Embora nossa perspectiva econômica otimista exija um enfraquecimento ainda maior da demanda de portos seguros e preços um pouco mais baixos, acreditamos que os riscos de queda para o ouro e a prata são limitados", diz.

Uma postura mais moderada do Fed pode levar a uma alta momentânea nos preços do ouro, que não deve durar enquanto o crescimento global segue em modo de recuperação e investidores não buscam um refúgio, diz o Julius Baer. Um aperto monetário mais agressivo, por outro lado, deve pressionar os preços do ouro.