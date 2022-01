Falta de peças e alta de juros reduzem expectativas do setor automotivo para 2022

Após um ano com crescimento de apenas 3% nas vendas de carros de passeio, comerciais leves, ônibus e caminhões, a Fenabrave projeta um 2022 igualmente morno.

A entidade, que representa os distribuidores de automóveis, motos e caminhões, divulgou suas previsões nesta quinta-feira (6). A expectativa é de crescimento de 4,6% na comercialização de veículos leves e pesados.

O número se baseia na realidade do mercado e é bem diferente do previsto em janeiro de 2021, quando a Fenabrave projetou um crescimento de 16%. O setor passava por uma recuperação em V, que logo se mostrou inconsistente diante dos problemas que vieram na sequência.

A junção de falta de peças, aumento do preço dos carros, alta dos combustíveis e encarecimento do crédito continua a prejudicar as vendas - que também devem ser afetadas pelo período eleitoral, quando o consumidor evita fazer grandes dívidas.

"Ainda vivemos uma crise global de abastecimento de insumos e componentes, e novos desafios têm surgido para o setor, como os constantes aumentos das taxas de juros", diz José Maurício Andreta Júnior, eleito presidente da Fenabrave para o triênio 2021-2024.

Para a economista Teresa Maria Fernandez, da MB Associados, o que ocorre é uma mudança de política monetária no mundo, com maior agressividade de elevação das taxas básicas.

Nesta quarta-feira (5), o Fed (Banco Central americano) divulgou a ata de sua última reunião, que indica a necessidade de se aumentar os juros antes do esperado diante da pressão inflacionária, o que vai gerar a valorização do dólar diante do real. No Brasil, o movimento de alta tende a persistir.

"Acreditamos que o nosso Banco Central vai manter a política de aumento de juros, e a taxa Selic deve fechar o ano entre 11,5% e 12%", afirma a economista.

A Fenabrave espera que 2,216 milhões de veículos leves e pesados sejam licenciados em 2022. No ano passado, foram vendidas 2,12 milhões de unidades.

Ao destrinchar os números, é possível confirmar a estratégia das montadoras em meio à escassez de componentes. As empresas direcionaram seus esforços para a produção de modelos com maior valor agregado. Portanto, mais rentáveis.

Enquanto o segmento de carros de passeio - que é o de maior volume e inclui os carros compactos - teve queda de 3,6% ao longo do ano passado em relação a 2020, os veículos comerciais leves, nicho em que estão os utilitários esportivos e as picapes, registrou alta de 24,2% no mesmo período.

O recorte do setor de caminhões mostra que foram vendidas 127,4 mil unidades em 2021, com alta de 42,8% em relação a 2020. A alta foi puxada principalmente pelo agronegócio. A Fenabrave espera que expansão se mantenha em 2022 e projeta um crescimento de 7,3% ao longo do ano.

Ainda há filas de espera: alguns veículos pesados negociados no fim do último ano só devem ser entregues em junho. O mesmo problema afeta o setor de veículos leves, devido aos problemas de fornecimento. Os dados de produção serão divulgados nesta sexta-feira (7) pela Anfavea (associação das montadoras).

Os resultados foram bons no segmento de motocicletas, que fechou 2021 com 1,16 milhão de unidades comercializadas. Houve de 26,4% sobre o ano anterior, e a associação dos revendedores espera que as vendas cresçam 6,2% em 2022.

Samir Dahas Bittar, vice-presidente da Fenabrave, destaca que a expansão do setor de motos se deve aos serviços de delivery de alimentos e de mercadorias. Essa tendência segue forte desde o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020.

Mas há o problema do crédito neste segmento. Segundo a Fenabrave, apenas 35% das fichas de clientes apresentadas aos bancos têm sido aprovadas.