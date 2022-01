Positivo, CSN Mineração e 3R entram no Ibovespa

A B3, a Bolsa de Valores brasileira, divulgou nesta segunda-feira (3) a composição do índice Ibovespa que vai vigorar até o dia 29 de abril deste ano.

A nova carteira, fechada com base no resultado do pregão de 30 de dezembro, registra a entrada da Positivo Tec ON (POSI3), CSN Mineração ON (CMIN3) e 3R Petroleum ON (RRRP3), totalizando 93 ativos de 90 empresas. Saem do índice GetNet UNT (GETT11) e Banco Inter PN (BIDI4).

A nova composição confirma o resultado da terceira e última prévia do índice apresentada pela B3 no mês passado.

Vencedora da licitação para a produção e fornecimento de até 176 mil urnas eletrônicas ao país, conforme anunciou o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na última segunda-feira (27), a empresa de tecnologia Positivo acumula valorização de 113% das suas ações em 2021.

Já as ações da 3R Petroleum recuaram 9,81% ao longo do ano passado. A empresa atua com foco na revitalização de campos maduros de óleo e gás, com operações no Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

A CSN Mineração caiu 20,71%. Segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil, a empresa teve o desempenho dos seus papéis afetados pela desvalorização da commodity em 2021. A matéria tem perdido valor devido à redução da demanda na China.

O Ibovespa é o principal indicador de desempenho das ações negociadas no país. É composto por ativos listados na B3 que correspondem a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do mercado de capitais doméstico. O índice fechou 2021 em queda de 12,06%, a primeira baixa após cinco anos em alta.

A cada quatro meses, as ações presentes no índice são reavaliadas e, eventualmente, algumas são substituídas, conforme critérios estabelecidos para a composição da carteira.

Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição da nova carteira são Vale ON (15,013%), Petrobras PN (6,509%), Itaú Unibanco PN (5,013%), Bradesco PN (4,515%) e Petrobras ON (4,158%).

Esses também foram os ativos com maior participação da carteira válida de 6 de setembro a 30 de dezembro de 2021.