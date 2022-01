Bolsa segue tendência de 2021 e inicia o ano em baixa de 0,86%

Com agenda esvaziada no primeiro dia útil do ano, o Ibovespa iniciou 2022 como se comportou em 2021, em baixa. Nesta segunda-feira, a referência da B3 caiu 0,86%, a 103.921 pontos, com giro a R$ 24,7 bilhões na sessão, vindo de perda de 17,33% no último semestre e de 11,93% ao longo do ano passado.

Dessa forma, Petrobras (ON 2,67%, quarta maior alta do Ibovespa no dia; PN 2,25%) e bancos (Bradesco PN 2,50%, Itaú PN 2,77%, terceira maior alta da carteira teórica) contribuíram para que o Ibovespa mitigasse perdas, mas sem conseguir sustentar, ao fim, os 104 mil pontos neste primeiro fechamento do ano - Vale ON, que era beneficiada pelo avanço do minério na China, perdeu força em direção ao fechamento, em alta de apenas 0,05% na sessão.

Em Nova York, replicando o que se viu durante 2021, o começo de 2022 foi positivo para os três índices de referência, assim como para o petróleo Brent (Londres) e o WTI (NY). Em Wall Street, Dow Jones e S&P 500 registraram novos recordes históricos de fechamento.

O dólar à vista iniciou 2022 em alta firme, voltando a superar a linha de R$ 5,65, em dia marcado por fortalecimento global da moeda americana, na expectativa por alta de juros nos EUA, e cautela diante do ambiente fiscal e político interno.

No mercado à vista, a moeda norte-americana encerrou a sessão cotada a R$ 5,6627, em alta de 1,56%. O dólar futuro para fevereiro subiu 2%, a R$ 5,72350, com giro de US$ 12,1 bilhões

Na ponta do Ibovespa nesta primeira sessão do ano, destaque para BRF ( 3,11%), segunda maior alta do dia. Na face oposta do índice nesta segunda-feira, Cyrela (-7,98%), Alpargatas (-7,00%), Magazine Luiza (-6,93%), Multiplan (-6,78%) e JHSF (-6,63%).