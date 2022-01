Gol anuncia aprovação da aquisição da MAP Transportes Aéreos pelo Cade

A Gol anunciou nesta segunda-feira (3) por meio de fato relevante enviado à Comissão de Valores Imobiliários (CVM), que emitiu, em 30 de dezembro de 2021, despacho referente à aquisição da MAP Transportes Aéreos, confirmando que a Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a operação sem restrições. Segundo a companhia, a decisão de aprovação se tornará definitiva no prazo de 15 dias corridos a partir de sua publicação, não havendo recurso de terceiros ou avocação pelo Tribunal do Cade, nos termos da legislação aplicável.