Bolsas da Ásia fecham mistas; em Hong Kong, ação da Evergrande é suspensa

As bolsas asiáticas encerraram o primeiro pregão de 2022 sem direção única, mas os principais mercados da região permaneceram fechados após as celebrações do ano-novo.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 0,53% nesta segunda-feira (3) a 23.274,745 pontos, à medida que os negócios com ações locais da gigante imobiliária chinesa Evergrande, que enfrenta graves problemas financeiros desde o ano passado, foram suspensos antes da divulgação de novas informações. A suspensão derrubou papéis de outras empresas do setor imobiliário chinês listadas em Hong Kong.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi subiu 0,37% em Seul, a 2.988,77 pontos, impulsionado por ações de aviação, construção e energia, e o Taiex avançou 0,28% em Taiwan, a 18.270,51 pontos.

Já as bolsas da China continental e do Japão não operaram hoje devido a feriados. Na Oceania, um feriado na Austrália também manteve o mercado de Sydney fechado. Com informações da Dow Jones Newswires.