Quiosques na praia de Torres caem pela metade e geram filas para veranistas

O número de quiosques de lanches e bebidas caiu pela metade na beira da praia de Torres do último verão para a temporada deste ano - o que ocasionou longas filas para os veranistas que visitaram a praia mais ao norte do Rio Grande do Sul no primeiro final de semana de 2022.

Durante a temporada 2020/21, eram 56 quiosques de lanches e bebidas. A partir do lançamento do novo edital de licitação dos quiosques da beira mar do município, publicado em agosto de 2021, ficou permitida a colocação de 32 quiosques, dos quais 27 foram preenchidos. O motivo foi o apontamento do Ministério Público para que se respeitassem as regras de licenciamento ambiental, que determinam a distância mínima de 50 metros entre um estabelecimento e outro.

O alto número de turistas que procuraram a cidade de Torres para passar o réveillon combinado à redução na oferta de produção alimentícios na beira da praia provocou filas e longa espera dos veranistas para o consumo de lanches e bebidas.

De acordo com a prefeitura, as filas se dão devido ao grande número de turistas que estão na orla. Para o o secretário de Trabalho, Indústria e Comércio de Torres, Alexandre Porcatt, o edital de licitação dos quiosques da beira mar é “um marco para a cidade, uma maneira ímpar de poder ofertar melhores serviços para os turistas e torrenses”.

“Através da licitação, debatida entre poder público e associações, explanou-se e de forma assertiva, conforme ministério público, foi dada a oportunidade ampla de participação. Mesmo que, por diversas oportunidades, houveram tentativas de anulação do processo sem sucesso”, afirmou Porcatt.