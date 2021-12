Nestlé encerra atual recompra de ações

A Nestlé afirmou na noite desta quinta-feira (30) que cancelou o atual processo de recompra de ações e lançará um novo programa de até 20 bilhões de francos suíços (US$ 21,9 bilhões) com início previsto para a próxima semana. Sob o programa que terminou, criado em 2020 e também com meta de 20 bilhões de francos suíços em ações recompradas, a companhia comprou pouco mais de 123 milhões de ações por cerca de 13,06 bilhões de francos suíços. O programa cancelado deve ser substituído pela nova recompra que começa no dia 3 de janeiro. A previsão é que ela se encerre no fim de 2024, e pode ser ajustada em caso de grandes aquisições, afirmou a Nestlé no início do mês.