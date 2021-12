Positivo, CSN Mineração e 3R Petroleum entram na 3ª prévia do Ibovespa

A B3, a Bolsa de Valores brasileira, divulgou nesta quarta-feira (29) a terceira prévia do índice Ibovespa, que vai vigorar de 3 de janeiro a 29 de abril de 2022.

A prévia, feita com base no fechamento do pregão desta terça (28), registra a entrada da Positivo Tec ON (POSI3), CSN Mineração ON (CMIN3) e 3R Petroleum ON (RRRP3), totalizando 93 ativos de 90 empresas. Saem do índice GetNet UNT (GETT11) e Banco Inter PN (BIDI4).

O Ibovespa é o principal indicador de desempenho das ações negociadas no país. É composto por ativos listados na B3 que correspondem a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do mercado de capitais doméstico.

A cada quatro meses as ações presentes no índice são reavaliadas e, eventualmente, algumas são substituídas, conforme critérios estabelecidos para a composição da carteira.

Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição da nova prévia do índice foram Vale ON (14,783%), Petrobras PN (6,582%), Itaú Unibanco PN (5,142%), Bradesco PN (4,556%) e Petrobras ON (4,205).

Esses foram os ativos com maior participação da carteira válida de 6 de setembro a 30 de dezembro deste ano.